SICILIA Barca a vela affonda davanti Porticello, a bordo 22 persone L'imbarcazione è battente bandiera inglese. Si cercano sette dispersi. Salvato bambino di un anno

Dramma in mare, nel tratto di mare davanti a Porticello in provincia di Palermo. Una varca vela di circa 50 metri, con 22 persone a bordo, è affondata intorno alle ore 5, probabilmente a causa di una tromba d'aria e del maltempo che si è abbattuto nel Palermitano. Guardia costiera e Vigili del fuoco hanno tratto in salvo 15 persone, ma risultano sette dispersi. Sono in corso le ricerche. I vigili del fuoco hanno inviato anche un elicottero per perlustrare dall'alto la zona.

I sommozzatori dei vigili del fuoco si sono già immersi per raggiungere lo scafo, a 49 metri di profondità a circa mezzo miglio dalla costa. Carabinieri, 118 e protezione civile hanno accolto i superstiti a Porticciolo.

L’imbarcazione, che si chiama "Bajesian", è battente bandiera inglese. A bordo c’erano per lo più britannici, ma anche un neozelandese, uno dello Sri-Lanka, due anglo francesi e un irlandese. I sommozzatori dei vigili del fuoco e i militari della Capitaneria hanno salvato un bimbo di un anno che è stato trasportato all’ospedale dei Bambini a Palermo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: