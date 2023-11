Baruffa fra genitori al campo di Dogana, interviene la Polizia civile

Baruffa fra genitori al campo di Dogana, interviene la Polizia civile.

Animi surriscaldati, ieri, fuori dalla recinzione del campo sportivo “Ezio Conti” di Dogana. Sul terreno di gioco l'under 19 provinciale della San Marino Academy contrapposta alla Promosport Rimini, ma la scena se la sono tristemente presa i genitori sugli "spalti", assenti per i lavori di rifacimento. Prima solo parole, poi si è passati anche ai fatti, fino ad arrivare ad un parapiglia che ha coinvolto diverse persone, tanto da far intervenire la Polizia civile per sedare gli animi.

Anche i ragazzi in campo, sentendo le grida e riconoscendo i genitori coinvolti, sono usciti dal campo e la partita è stata momentaneamente interrotta. L'arrivo degli agenti, che hanno tranquillizzato calciatori e pubblico, ha riportato la calma e il match è potuto ripartire.

Per cronaca, i giovani sammarinesi allenati da Claudio Venerucci hanno avuto la meglio per 8-1.

