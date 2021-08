Grave incidente questa mattina alle 10 a Bellaria, in Via Ennio Quinto. Un autocarro in fase di manovra ha investito una donna di 81 anni, schiacciandole con la ruota la gamba sinistra. Le condizioni dell'anziana sono gravissime e per soccorrerla è intervenuto l'elisoccorso. Si trova ora al Bufalini, in Rianimazione. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale di Bellaria.