Bellaria Igea Marina: 24enne arrestato per maltrattamenti contro il padre 80enne.

Un 24enne di Bellaria Igea Marina (Rimini) è stato arrestato ieri dai carabinieri per maltrattamento in famiglia. La mattina di San Valentino, il genitore 80enne si è rivolto ai carabinieri dicendo di non sopportare più i comportamenti del figlio. Per l'anziano, le spinte e gli insulti, quasi quotidiani erano diventati una tortura. Il genitore poi ha raccontato di come il figlio fosse aggressivo anche la fidanzata. L'episodio più grave la scorsa settimana, quando il 24enne impugnando un fucile di plastica a pallini ha urlato contro il padre e la fidanzata: "Ora vi sparo a tutte e due". I carabinieri sono subito intervenuti e durante la perquisizione nell'abitazione famigliare hanno rinvenuto circa 300 grammi di hascisc e alcuni funghi allucinogeni messi ad essiccare. Il ragazzo è stato quindi arrestato per maltrattamento in famiglia e domani comparirà davanti al giudice per l'udienza di convalida.

