Bellariva, furto in spiaggia: arrestata una donna con sette cellulari nascosti in carta stagnola

La questura di Rimini ha emesso nei giorni scorsi quattro provvedimenti di allontamento dal territorio comunale - definiti tecnicamente Fogli di Via -, due denunce e un arresto nei confronti di altrettanti soggetti resisi responsabili di diverse condotte illecite.

Il primo episodio si è verificato intorno alle ore 10:30 di domenica e ha coinvolto tre persone, sorpresi mentre mettevano in atto il cosiddetto “gioco delle tre campane”, attività notoriamente classificata come gioco d’azzardo illegale. Un secondo si è registrato intorno alle 12.30 in Viale Regina Elena. Durante un controllo nei confronti di due fratelli di cittadinanza italiana con precedenti per reati contro il patrimonio, gli agenti hanno rinvenuto una tronchesina e un taglierino, che uno dei due portava al seguito. Anche per lui è scattato il provvedimento di allontanamento.

Sempre nel tardo pomeriggio di domenica, a Bellariva, la Polizia ha intercettato un’auto con quattro persone sospettate di un furto in uno stabilimento balneare. Durante i controlli, una donna è fuggita colpendo un agente, ma è stata bloccata: nel borsello portava sette cellulari, alcuni rubati poco prima, avvolti in stagnola per eludere la geolocalizzazione. Altri oggetti come tablet, cuffie ed un ingente quantitativo di denaro sono stati sequestrati ai suoi complici. La donna è stata arrestata e condotta presso la Casa Circondariale, i complici denunciati per ricettazione.

La questuera di Rimini invitia chiunque abbia subito il furto del telefono cellulare nella giornata di domenica 10 agosto 2025, in zona Bellariva, a recarsi presso gli Uffici per presentare formale denuncia ed effettuare il riconoscimento del dispositivo eventualmente rinvenuto.







