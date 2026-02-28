IL COMPLEANNO Bianca Podeschi spegne 100 candeline Festa al Casale La Fiorina per la signora insieme a figlie, nipoti e pronipoti

Grande festa al Casale La Fiorina: spegne 100 candeline la signora Bianca Podeschi. Tutta la famiglia insieme a lei, tra sorrisi e commozione, per celebrare questo prestigioso traguardo: le sorelle, le due figlie Rosanna e Susi, le tre nipoti e i cinque pronipoti. Alla signora anche l’omaggio della Capitana di Castello di Domagnano, Roberta Cecchini, che le ha mandato gli auguri di tutta la comunità.

Nata nel 1926, la quarta di 11 figli, Bianca Podeschi ha vissuto a Fiorentino per oltre 60 anni, dal 1961, dopo essere tornata a San Marino dalla Francia, dove era emigrata insieme al marito Giovanni. Dopo la morte prematura del coniuge a 48 anni, ha dedicato la sua vita alla crescita delle figlie e al suo mestiere di cuoca. Rosanna e Susi sottolineano il suo grande attaccamento al lavoro e il suo amore per la famiglia.

Secondo gli ultimi dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica, aggiornati al 31 dicembre scorso, i centenari a San Marino sono 9 di cui tre uomini e sei donne. La signora Bianca è la terza a compiere 100 anni dall’inizio del 2026.

