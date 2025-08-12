Biker precipita in una scarpata sulla Statale 67: recuperato in gravi condizioni

Intervento complesso questa mattina per il recupero di un biker precipitato per circa sette metri in una scarpata lungo la Statale 67 Romagnola, in località Piamisurese, nel comune di Portico di Romagna.

La Centrale operativa del 118 ha attivato la stazione Monte Falco del Soccorso Alpino per recuperare l'uomo, caduto in un punto impervio. I tecnici hanno dovuto utilizzare tecniche alpinistiche e attivare l'elisoccorso di Ravenna, che ha effettuato l’atterraggio in una piazzola poco distante dal luogo dell'incidente. Il biker, posizionato su una barella, è stato recuperato e condotto fino alla strada provinciale, dove medici e infermieri lo hanno stabilizzato. Successivamente, è stato trasferito all’ospedale Bufalini di Cesena.

Le sue condizioni sono gravi a causa dei politraumi riportati nella caduta.









