GIUDIZIARIA Bilancio Carisp da -534 milioni: chiesti 4 anni per Romito, Cartanese, Cotella e Borri Le parti civili Cassa di Risparmio e Eccellentissima Camera hanno chiesto entrambe il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e una provvisionale da 10 milioni ciascuna

Bilancio Carisp da -534 milioni: chiesti 4 anni per Romito, Cartanese, Cotella e Borri.

In Tribunale, alla ripresa delle udienze, dopo la pausa estiva, il caso del bilancio della Cassa di Risparmio del 2017, con un passivo di 534 milioni. Gli imputati, per amministrazione infedele, sono l’ex presidente del cda Nicolino Romito e gli ex consiglieri Giuliana Michela Cartanese, Massimo Cotella e Luigi Borri. Oggi ci sono state le richieste conclusionali di Procura del Fisco e Parti Civili. La Procura del Fisco ha chiesto la condanna a 4 anni e una multa da 20mila euro per ciascun imputato. La parte civile Cassa di Risparmio, rappresentata dall'avvocato Emanuele Nicolini e dall'avvocato.Alessandra Greco, ha chiesto la condanna degli imputati, il risarcimento, dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in sede civile e una provvisionale da 10 milioni di euro. Pressoché identica la richiesta della parte civile, Eccellentissima Camera, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato. Per il 24 novembre fissata la prossima udienza, quando sono previste le arringhe difensive e la sentenza.

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