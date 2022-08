GENDARMERIA Bilancio ferragostano per la Gendarmeria: arresti per furti e denunce per ubriachezza molesta

Il Comando della Gendarmeria, passato il giro di boa del ferragosto, traccia un bilancio dell'attività svolta nelle ultime settimane. Fermato dagli uomini dell'arma un Fiat Iveco con a bordo due pregiudicati che avevano truffato una ditta sammarinese, sottraendole materiale per circa 20mila euro, ora tutto restituito ai proprietari. Allo stesso modo i militari sono intervenuti presso un centro commerciale del Titano dove hanno rintracciato e arrestato un cileno colpevole di furto. In due distinti pattugliamenti stradali, i militari hanno ritirato una patente per guida in stato di ebbrezza e sequestrato 14 grammi di sostanza stupefacente (complessivamente 1 spinello, marjuana, hashish, cocaina). Tre le persone denunciate per violenze contro pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: