Bilancio Gendarmeria: nessuna rapina nel 2019, aumentano gli incidenti

Gendarmeria

Nessuna rapina nel 2019, nel 2017 furono 2 e una nel 2018. Diminuite le denunce per danneggiamento: 130 a fronte delle 163 del 2018. Il calo dei reati, compreso quello dei furti, è risultato di un'attività di prevenzione e controllo che si è concretizzata in 2.128 pattugliamenti, 2.219 posti di controllo e 3 servizi straordinari di posto di blocco, durante i quali si è proceduto all'identificazione di 17.386 persone e alla verifica di 11.412 veicoli. Il bilancio della Gendarmeria riporta i numeri dello sforzo per garantire il controllo del territorio anche grazie alla sinergia con gli organi di Polizia delle province vicine, in particolare Rimini, ma anche la prevenzione di fenomeni di devianza sociale e della minaccia terroristica che incombe sullo scenario internazionale grazie all'Interpol, impegnata in un lavoro di controllo e prevenzione estremamente diversificato. Il numero degli incidenti rilevati sale a 87 (erano 70 l'anno precedente) di cui nessuno mortale e 5 feriti. In calo il numero dei permessi di soggiorno rilasciati, 285 contro i 330 del 2018. L'Ufficio Stranieri ha anche effettuato 562 controlli domiciliari e 7933 verifiche tramite banche dati internazionali sulle persone che hanno richiesto la concessione di titoli o hanno alloggiato o lavorato a San Marino. 31 le contestazioni amministrative e un provvedimento di allontanamento. L'Ufficio Armi ha trattato l'acquisto, più che raddoppiato, di 733 armi tra privati sammarinesi.