Blackout a San Marino: al buio alcune zone di Domagnano, Serravalle e Dogana

La Protezione Civile sammarinese informa che un guasto alla linea elettrica di media tensione ha causato disservizi nelle aree di Domagnano, Serravalle e Dogana. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) è già al lavoro per ripristinare l’elettricità nel minor tempo possibile. Nel frattempo, il blackout ha generato significativi disagi alla circolazione.

Si era formata temporaneamente una lunga coda di auto, con un incolonnamento di circa un chilometro lungo la superstrada, a causa della chiusura di via Cà dei Lunghi. Per gli interventi di ripristino la Gendarmeria aveva bloccato l’accesso in fondo a Via Ca' dei Lunghi per impedire la salita in direzione monte, deviando tutto il traffico sulla superstrada, dove la strettoia alla rotatoria di Domagnano ha ulteriormente aggravato la situazione.

Il blackout ha reso impossibile l’illuminazione pubblica su gran parte del territorio, con alcune zone dei castelli di Domagnano, Dogana e Serravalle parzialmente al buio. Un corto circuito alla ditta Valpharma ha inoltre richiesto l’intervento della squadra antincendio della Polizia Civile ed è stato necessario evacuare l'edificio. Si segnalano anche tre persone rimaste bloccate in ascensore in zone colpite dal blackout che hanno richiesto l'intervento degli agenti.