Borgo Maggiore: auto contro albero, Golf sammarinese fa tutto da sola a Montelicciano

Incidente ieri sera a Borgo Maggiore, in Strada San Michele. Per ragioni da accertare una Jeep Renegade targata San Marino è uscita di strada e si è scontrata contro un albero. Non ci sono state conseguenze gravi per i guidatori, il Pronto Soccorso non è intervenuto. Per i rilievi sul posto la Polizia Civile.

Un secondo incidente, giovedì mattina, ha visto coinvolta una Golf sempre targata San Marino. Stava scendendo da Montelicciano verso Mercatino, in via San Marino, quando il conducente ha perso il controllo della vettura andando contro la scarpata. Senza gravi conseguenze per gli occupanti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.