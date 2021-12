Borgo Maggiore: auto contro albero, Golf sammarinese urta camion a Montelicciano

Incidente ieri sera a Borgo Maggiore, in Strada San Michele. Per ragioni da accertare una Jeep Renegade targata San Marino è uscita di strada e si è scontrata contro un albero. Non ci sono state conseguenze gravi per i guidatori, il Pronto Soccorso non è intervenuto. Per i rilievi sul posto la Polizia Civile.

Un secondo incidente, giovedì mattina, ha visto coinvolta una Golf sempre targata San Marino. Stava salendo a Montelicciano da Mercatino, in via San Marino, quando si sarebbe improvvisamente trovata di fronte un camion, parzialmente nascosto dalla nebbia e fermo sul lato della strada. Uno scontro senza conseguenze per il conducente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.