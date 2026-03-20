Borgo Maggiore, auto sfonda l’ingresso della filiale BSI

Le immagini del danno e dei rilievi

Ha premuto l’acceleratore invece del freno. Sarebbe un banale errore alla base dell’incidente avvenuto questa mattina alla sede BSI di Borgo Maggiore, dove un’auto ha sfondato una porta antipanico.

Erano circa le 11:15 quando un uomo di 83 anni, alla guida di un Range Rover con cambio automatico, stava parcheggiando nel piazzale antistante la banca. Nel tentativo di frenare, avrebbe però accelerato, urtando una fioriera che, a sua volta, è stata spinta contro la porta antipanico adiacente alla bussola di sicurezza.

Il vetro è crollato all’interno della filiale, dove in quel momento erano presenti solo i dipendenti e nessun cliente. Tanta la paura tra il personale, ma nessuna conseguenza per le persone: illeso il conducente e danni lievi al veicolo.

Sul posto sono intervenute la Polizia Civile per i rilievi e la Gendarmeria, che ha temporaneamente ridotto a una corsia il traffico sulla Superstrada.







