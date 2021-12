Incidente ieri sera a Borgo Maggiore, in Strada San Michele. Per ragioni da accertare una Jeep Renegade targata San Marino è uscita di strada e si è scontrata contro un albero. Non ci sono state conseguenze gravi per i guidatori, il Pronto Soccorso non è intervenuto. Per i rilievi sul posto la Polizia Civile.