Borgo Maggiore: auto tamponata e spinta contro il muretto, si cerca il responsabile

Amaro risveglio per una sammarinese che questa mattina si è ritrovata la propria auto danneggiata a seguito di un tamponamento. La BMW X5 era posteggiata a Borgo Maggiore, nel parcheggio adiacente alla funivia, dove è stata urtata nella notte e spinta per una decina di metri, fino a finire contro il muretto,

Sul gruppo "San Marino risponde" la donna lancia l'appello per rintracciare il responsabile, fuggito senza lasciare dati, e chiede collaborazione per identificarlo a chiunque possa avere informazioni utili.

Sul posto è intervenuta la Gendarmeria in mattinata per i rilievi. Per fare chiarezza sull'accaduto verranno visionate anche le telecamere della zona.