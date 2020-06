INCIDENTE Borgo Maggiore: donna colpita da un'auto mentre attraversava sulle strisce, 7 giorni di prognosi

Incidente a Borgo Maggiore nella mattinata di oggi. All'altezza della rotonda una donna di 54 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali è stata colpita da un'auto con targa sammarinese guidata da un uomo. Nessuna grave conseguenza per la signora: per lei, infatti, sette giorni di prognosi. Sul posto è intervenuta la Polizia Civile per i rilievi e la ricostruzione della dinamica insieme alla Gendameria.



