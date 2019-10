Borgo Maggiore: dopo l'incidente scappano, identificato solo uno degli occupanti

Risvolti inaspettati per l'incidente stradale avvenuto ieri sera a Borgo Maggiore, in via Ventotto luglio. A bordo della Fiat Panda che, intorno alle 21,30, ha perso il controllo uscendo di strada e ribaltandosi, c'erano 5 extracomunitari, 4 dei quali, una volta usciti dall'auto, sono scappati facendo perdere al momento le loro tracce. La Polizia Civile, intervenuta insieme a una pattuglia della Gendarmeria, ha identificato solo uno di loro, rimasto sul posto, e sottoposto agli esami previsti per legge. Il fascicolo aperto dalla Forze dell'ordine parla di 'incidente stradale', ma le indagini proseguono per capire il motivo della fuga e della presenza dei 5 in territorio.