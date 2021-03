INDAGINI GENDARMERIA Borgo Maggiore: furto nella tenda del Centro Sanitario

Un furto è avvenuto all'interno della tenda della Protezione Civile situata nei pressi del Centro Sanitario di Borgo Maggiore. Ignoti, fra le 13:30 del 6 marzo e le 7:15 dell'8 marzo, sono entrati e hanno rubato un condizionatore e un riscaldatore all'interno della struttura utilizzata come sala d'attesa, ma anche per effettuare tamponi e vaccini. Sul caso sta indagando la Gendarmeria, che nella mattinata di ieri ha effettuato un sopralluogo sul posto. Il condizionatore portatile asportato, comunicano le forze dell'ordine, è di colore bianco, marca Olimpia Splendid, mentre il riscaldatore di colore nero. Di quest'ultimo non si conosce la marca.

