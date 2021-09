Borgo Maggiore: incidente in via 28 luglio, conseguenze non gravi per 4 sammarinesi

Un incidente è avvenuto nel pomeriggio in via 28 luglio a Borgo Maggiore. Poco dopo la rotonda Agip, una golf targata San Marino stava percorrendo la corsia discendente quando improvvisamente si è intraversata andando a sbattere con violenza contro un muretto a destra. Auto distrutta sul davanti ma conseguenze lievi per la conducente e i tre occupanti della vettura. La peggio per uno dei trasportati con prognosi inferiore ai 30 giorni. Sul posto il 118 che dopo un primo intervento ha portati i 4 al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Due pattuglie della Polizia Civile sono intervenute per ricostruire la dinamica, sembra possa trattarsi di una distrazione, e per consentire i rilievi. Una corsia è stata chiusa, cosa che ha portato alcuni rallentamenti lungo la corsia, dovuti anche all'uscita precipitosa dei turisti dal centro storico causa maltempo.

