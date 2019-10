Incidente in tarda serata a Borgo Maggiore, vicino al concessionario auto prima dell'incrocio di Cailungo. Una vettura con targa italiana mentre scendeva in direzione mare ha perso il controllo finendo su una delle rampe dell'edificio a destra, parzialmente capovolta. Sul posto Polizia civile e Gendarmeria. Anche una ambulanza, ma non ci sarebbero feriti, stando alle prime informazioni.

AGGIORNAMENTO: Borgo Maggiore: dopo l'incidente scappano, identificato solo uno degli occupanti