Borgo Maggiore: perde il controllo della moto e finisce al Bufalini

Brutto incidente ieri sera a Valdragone. Un sammarinese di 40 anni, mentre cercava di accendere la moto da cross è finito contro un muro di contenimento. Il fatto è accaduto nella discesa che porta al garage di sua proprietà attorno le 20,20 circa. Sembra che l'uomo, D.R. le iniziali, non avesse il casco. L'allarme è partito da un vicino di casa e sul posto il primo intervento del 118 e il trasporto all'Ospedale di stato. Il 40 enne ha riportato un trauma cranico e fratture multiple al viso e agli arti. Dopo essere stato stabilizzato nella notte è stato trasferito al Bufalini di Cesena dove si trova ricoverato in rianimazione. La prognosi è riservata. La Polizia Civile è intervenuta per i rilievi del caso.