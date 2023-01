Borgo Maggiore: principio di incendio in autocisterna, area messa in sicurezza L'autista ha domato le fiamme prima dell'arrivo della Polizia Civile

La Polizia Civile - Sezione Antincendio è intervenuta per un incendio nel pomeriggio a Borgo Maggiore, attorno alle 15:45, avvenuto a 100 metri dalla rotatoria dell'Agip. A prendere fuoco una motrice Scania con targa italiana che trainava una cisterna piena di gasolio da autotrazione. L'autista del mezzo è riuscito a domare le fiamme prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, che però sono intervenuti per mettere in sicurezza sia il bilico che l’area e procedere al recupero del mezzo. Al momento le cause sono ancora al vaglio degli inquirenti e non si registrano danni a persone. Una corsia della superstrada è stata temporaneamente chiuso al traffico.

