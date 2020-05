Borgo Maggiore: ragazzo alla prima esercitazione di guida in motorino si scontra con macchina

È finita con un incidente la prima esercitazione di guida di un giovane. Il ragazzo, munito di regolare foglio rosa, stava facendo il suo primo viaggio in motorino accompagnato dal padre quando, giunto in Via Decima Gualdaria in direzione del Confine di Ventoso ha perso il controllo del mezzo, finendo per urtare una macchina che stava provenendo dalla direzione di marcia opposta. Non riuscendo ad evitare l'impatto il centauro è stato sbalzato di diversi metri, finendo contro la banchina. Il 118 è intervenuto prontamente per il trasporto all'Ospedale di San Marino. Per lui una prognosi di 30 giorni. Sul posto per i rilievi e per accertamenti sulla dinamica dei fatti è intervenuta la Polizia Civile.



Seguiranno aggiornamenti