Scontro nella tarda mattinata di venerdì. Un'auto con targa sammarinese si stava immettendo da via 28 luglio sulla superstrada con direzione Borgo Maggiore, quando è entrata in contatto con una moto che stava scendendo da Città diretta verso Acquaviva. La peggio per il centauro che è stato subito soccorso dal 118 e portato all'Ospedale di Stato dove gli sono state riscontrate alcune fratture. Il ragazzo, 25enne, anche lui sammarinese, ne avrà per 30 giorni.