SAN MARINO Borgo Maggiore: scontro alla rotatoria, 30 giorni di prognosi per giovane sammarinese

Borgo Maggiore: scontro alla rotatoria, 30 giorni di prognosi per giovane sammarinese.

Scontro nella tarda mattinata di venerdì. Un'auto con targa sammarinese si stava immettendo da via 28 luglio sulla superstrada con direzione Borgo Maggiore, quando è entrata in contatto con una moto che stava scendendo da Città diretta verso Acquaviva. La peggio per il centauro che è stato subito soccorso dal 118 e portato all'Ospedale di Stato dove gli sono state riscontrate alcune fratture. Il ragazzo, 25enne, anche lui sammarinese, ne avrà per 30 giorni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: