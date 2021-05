Borgo Maggiore: tamponamento al Poliedro, un uomo finisce al Ps. Chiusa la superstrada

Le immagini dei rilievi della Polizia Civile

Dalle prime informazioni, l'incidente è avvenuto poco dopo le 17 in via 28 luglio a Borgo Maggiore. In direzione discendente si è verificato un tamponamento tra due vetture targate San Marino, una Audi che ha colpito una Ford. Sul posto il 118 per prestare soccorso al conducente della vettura tamponata, proprio all'altezza delle strisce pedonali che raggiungono il Poliedro.









L'uomo, sammarinese di 64 anni, è stato portato al pronto soccorso per accertamenti. Avrebbe riportato un trauma alla colonna vertebrale; escluse fratture. Per lui, per fortuna, pochi giorni di prognosi. La dinamica è al vaglio della Polizia Civile che sta verificando l'eventuale presenza di un pedone: l'attraversamento della strada potrebbe essere all'origine del tamponamento. Per consentire i soccorsi la Polizia Civile ha chiuso la superstrada in discesa, deviando il traffico su Cailungo. Si è formata una coda di circa un chilometro.