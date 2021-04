Borgo Maggiore: ubriaco si scaglia contro la Polizia Civile, denunciato

La Polizia Civile è intervenuta il 27 aprile, attorno alle 2:30, a Borgo Maggiore per un caso di ubriachezza molesta. L'uomo, M.A., classe 1995 e già noto alle autorità, importunava gli avventori e ha tentato di opporre resistenza all'arrivo delle forze dell'ordine. È stato accompagnato al comando e denunciato per manifesta ubriachezza, violenza e minaccia contro l'Autorità, oltre che per offesa a pubblico ufficiale.

