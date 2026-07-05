Borgo Maggiore: uomo aggredito con lo spray al peperoncino e derubato La rapina sarebbe avvenuta nel parcheggio di via Giorgio Ordelaffi. Intervenuta la Guardia di Rocca

Borgo Maggiore: uomo aggredito con lo spray al peperoncino e derubato.

Un uomo sarebbe stato aggredito con dello spray al peperoncino questo pomeriggio a Borgo Maggiore, nel parcheggio di via Giorgio Ordelaffi, vicino alla sede del Centro Sanitario. Secondo le prime informazioni, si sarebbe seduto quando sarebbe stato avvicinato da due ragazzi che, dopo averlo aggredito, gli avrebbero strappato dal collo una catenina d'oro. Sul posto è intervenuta la Guardia di Rocca, mentre l'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso per gli accertamenti sanitari del caso, per poi essere dimesso. Sono in corso le verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell'episodio.

Seguiranno aggiornamenti.

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