Branco di lupi avvistato a Chiesanuova nella notte di Natale (video)

27 dic 2025
I lupi ripresi da un filmato amatoriale
Un branco di lupi è stato avvistato la sera del 25 dicembre nella parte alta di Caladino, a Chiesanuova. Dal video è possibile accertare la presenza di almeno dieci esemplari, ma secondo il testimone oculare i lupi avvistati sarebbero dodici.

Non risultano episodi di predazione, anche se c’è stata preoccupazione poiché l’avvistamento è avvenuto nei pressi di un campo appartenente a un’azienda agricola, con bovini all’interno della stalla e cinque asini all’esterno, in un’area recintata. Il recinto, tuttavia, non è particolarmente alto e gli animali potrebbero essere a rischio.




