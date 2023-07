SAN MARINO Brutta avventura per una coppia di turisti in bici: lei finisce a terra Ha fatto tutto da sola scendendo sulla superstrada a Domagnano

Brutta avventura per una coppia di turisti in bici: lei finisce a terra.

Sono saliti sul Monte Titano, per una visita in Repubblica, che si è conclusa con una brutta caduta. La vicenda coinvolge due giovani turisti lituani, arrivati domenica a Rimini per le vacanze. Lunedì hanno noleggiato due bici per visitare San Marino. Nella strada del ritorno, la ragazza, mentre scendeva su via Venticinque marzo a Domagnano, ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra e sbattendo la testa sull'asfalto. Il compagno ha subito allertato il 118 e le forze dell'ordine, intervenuti intorno alle 20.

La giovane turista è stata medicata alla faccia dai sanitari dell'Ospedale, mentre il ragazzo, che pedalava dietro di lei, ha raccontato la dinamica agli agenti della Polizia Civile intervenuti per i rilievi. Per fortuna, al momento dell'incidente, nessuna macchina stava arrivando, con il rischio di conseguenze ben più gravi.

[Banner_Google_ADS]











Foto Gallery

I più letti della settimana: