Cadavere carbonizzato al confine di Dogana: tragico gesto di una 54enne albanese La donna fino allo scorso gennaio lavorava a San Marino

Guidata da una fredda lucidità ha compiuto un ultimo tragico gesto decidendo di porre fine alla sua vita. Una donna nel primo pomeriggio di oggi si è recata al distributore di benzina in via Fondo Ausa a Dogana - stando al racconto di alcuni testimoni - dove avrebbe chiesto un accendino e delle bottiglie vuote al bar della struttura. “Servono a mio figlio, perché è rimasto a piedi con il motorino”, avrebbe detto, per poi riempirle di benzina e allontanarsi. 200 metri a piedi, poi giù tra l'erba alta, sulle sponde del torrente. Lì si sarebbe tolta la vita.

A dare l'allarme una persona che, proprio dal distributore, ha notato il fumo decidendo così di allertare la Centrale interforze.

Giunti sul posto gli agenti di Gendarmeria e Polizia Civile hanno cercato di spegnere le fiamme, in una zona piuttosto difficile da raggiungere, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Affianco al cadavere una borsa con tutti gli effetti personali che ha portato le Forze dell'Ordine all'identificazione. Si tratterebbe di una 54enne di origini albanesi che fino a gennaio lavorava a San Marino.

Sul posto Gendarmeria, Polizia Civile e Scientifica di San Marino, presenti una pattuglia della Guardia di Rocca e due volanti dei Carabinieri di Rimini perchè il fatto è avvenuto proprio sul confine tra i due Stati, sarà dunque necessario stabilire di chi sia la competenza territoriale. La Gendarmeria ha acquisito le telecamere di sorveglianza del distributore che potrebbero fare chiarezza sugli ultimi disperati istanti di vita della donna.

Giornata funestata dalla notizia, diffusa dalla Gendarmeria, di un analogo gesto volontario da parte di due anziani coniugi di Domagnano nel fine settimana.

