INCIDENTE Cade con lo scooter a Bellaria, grave un sedicenne

Cade con lo scooter a Bellaria, grave un sedicenne.

Sarebbe in gravi condizioni un ragazzo di 16 anni in seguito ad un incidente avvenuto nella notte in via Ravenna a Bellaria. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo del proprio scooter e nella caduta sbattuto violentemente a terra. I sanitari che lo hanno soccorso lo hanno trovato privo di sensi e dopo averlo stabilizzato lo hanno affidato all'elisoccorso per il trasporto all'Ospedale Bufalini di Cesena.





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