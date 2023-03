INCIDENTE Cade dalla moto da enduro, 35enne sammarinese in Rianimazione al Bufalini L'uomo è caduto rovinosamente mentre stava affrontando un percorso all'interno di una cava abbandonata in località Fontanelle, a San Leo

Cade dalla moto da enduro, 35enne sammarinese in Rianimazione al Bufalini.

Grave incidente questa mattina a Fontanelle di San Leo; coinvolto un 35enne di San Marino. L'uomo ha perso il controllo della sua moto da enduro, cadendo violentemente sul terreno battuto, mentre affrontava un tratto in discesa di un percorso all'interno di una cava dismessa.

Il sammarinese, classe 1988, era sul posto con altri amici per alcune sessioni di guida in sella alle loro moto. All'arrivo dei soccorsi, il ferito non era cosciente ed è stato subito intubato: il personale della Croce Verde di Novafeltria, intervenuto sul posto assieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco, ne ha disposto il ricovero in eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Visto il luogo impervio, l'ambulanza ha avuto difficoltà ad accedervi.

Il 35enne si trova nel reparto di Rianimazione dell'ospedale cesenate; la sua prognosi è riservata per trauma cranico.

