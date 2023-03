Dallo scorso venerdì il 35enne sammarinese, che si era gravemente infortunato dopo una caduta in moto, è stato trasferito dall'ospedale “Bufalini” di Cesena al nosocomio sammarinese. Si trova ancora nel reparto di Terapia intensiva, in prognosi riservata, ma stabile. L'incidente è avvenuto sabato scorso in località Fontanelle, nel comune di San Leo, dove l'uomo correva assieme ad amici in una pista all'interno di una cava dismessa.