INFORTUNIO Cade mentre taglia l’erba in giardino: grave un 88enne a Serravalle Ancora da chiarire, per la Polizia Civile, se sia avvenuto a causa di un malore o per aver perso l’equilibrio

Grave infortunio domestico nella mattinata di martedì 23 aprile a Serravalle. Un cittadino sammarinese, classe 1937, è rovinato a terra mentre stava svolgendo lavori nel proprio giardino, in via G. Baronio.

Secondo i primi riscontri della Polizia Civile – intervenuta con la Sezione Antincendio/Infortuni sul Lavoro e il Pronto Intervento – l’uomo sarebbe caduto sulla banchina asfaltata durante il taglio dell’erba. Ancora da chiarire se la caduta sia avvenuta a causa di un malore o per aver perso l’equilibrio scivolando da un muretto di circa 40 centimetri.

L’88enne è stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso. A seguito di un forte trauma cranico è stato ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale di Stato, in prognosi riservata. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

