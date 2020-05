Cade nell’argine del Torrente San Marino: riminese soccorso da Polizia Civile, Guardia di Rocca, 118

Stava percorrendo in moto una strada sterrata nei pressi del Torrente San Marino, a Gualdicciolo, quando è caduto, finendo nell’argine del torrente, in territorio italiano, ferendosi. Allertati dai 118, si sono portati sul posto gli uomini della sezione Antincendio della Polizia Civile, insieme anche ad una pattuglia della Guardia di Rocca. Le ricerche non state facili: una volta rilevata la posizione dell’uomo - un riminese del 1956 - e nonostante l’area fosse di non facile raggiungimento, agenti e sanitari sono riusciti a recuperarlo e trasportarlo all’Ospedale di Stato per le prime cure. Il paziente è poi stato trasferito all’Ospedale “Infermi” di Rimini, con una prognosi di 30 giorni.



