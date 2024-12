SAN MARINO Cagnolina morta a San Marino Città, si ipotizza avvelenamento. L’APAS rilancia l’appello per pene più severe In corso accertamenti da parte della Gendarmeria, nella strada della passeggiata non sono stati trovati bocconi avvelenati.

"Ti voglio ricordare così, mia Miky, la mia piccola che ha donato tanto amore a tutta la nostra famiglia". Così, sui social, un noto commerciante del centro storico, dando la notizia della morte della sua cagnolina, avvenuta a suo parere per cause non naturali. "Un'amica a quattro zampe, con un passato già difficile, eri stata abbandonata due volte da due famiglie che non ti amavano, racconta, e sei arrivata da noi rinascendo. L'uomo sa essere crudele e lo è stato fino in fondo avvelenandoti nel modo più infimo nel giardino che tu adoravi".

Il riferimento è a una piccola area verde in zona Via del Voltone, dove era solito portarla a passeggio, ma domenica sera, una volta rientrati, Miky ha cominciato a sentirsi male fino a morire nella notte. Da lì la denuncia del proprietario, che ha da subito sospettato un avvelenamento, e in diversi sui social hanno collegato la vicenda al killer dei cani, ma al momento non ci sono evidenze. In tal senso, sottolinea la Gendarmeria, sono in corso gli accertamenti e nessuna ipotesi è esclusa. Nella strada della passeggiata non sono stati trovati bocconi avvelenati, ma rimane l'invito a prestare attenzione e avvertire le forze dell'ordine nel caso si abbiano informazioni di rilievo.

"Speriamo di non dover rivivere l'incubo degli avvelenamenti seriali che abbiamo già affrontato in passato. - dichiara Emanuela Stolfi ,Presidente APAS - È importante sottolineare che proprio in questo periodo l'APAS ha avanzato una proposta di legge per rendere le pene molto più severe, ispirandosi a quanto accade in Italia per i casi di maltrattamento, incuria e uccisioni ingiustificate di animali."

Resta dunque il rammarico e l'APAS, proprio nella Giornata Mondiale dei Diritti degli Animali, ne approfitta per lanciare un appello. "Difendere il loro diritto alla vita significa tutelare il loro benessere e garantire che possano vivere accanto a noi in serenità. - conclude Stolfi - Per quanto riguarda gli animali selvatici, è fondamentale proteggere il loro diritto a una vita libera e in armonia con la natura."

Nel servizio l'intervista a Emanuela Stolfi (Presidente APAS)

