PROGNOSI RISERVATA Cailungo: bimbo di quattro anni rischia annegamento in piscina Soccorso dal 118 in arresto cardiaco è stato rianimato e trasferito all'Infermi di Rimini. È ricoverato in terapia intensiva

Attimi di paura e grande apprensione questa mattina, poco dopo le 11, alla piscina del Centro Vacanze San Marino di Cailungo, dove un bambino di quttro anni (A.D.) ha rischiato di annegare. Momenti concitati, tra i tanti bagnanti presenti nella struttura, quando alcuni ospiti olandesi si sono accorti della situazione e hanno dato immediatamente l’allarme.

Quando sono arrivati i soccorritori del 118, il piccolo era incosciente e – secondo alcune testimonianze- in arresto cardiaco. Decisivi i primi interventi: gli stessi ospiti olandesi, insieme al bagnino della struttura, avevano già intrapreso le manovre di soccorso, proseguite senza sosta fino all’arrivo dei sanitari. Il bambino è stato rianimato e, dopo le prime cure, trasportato all’Ospedale di Stato di San Marino.

Una volta stabilizzato, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Infermi di Rimini, dove è attualmente ricoverato in Terapia Intensiva, in prognosi riservata. Le prossime ore saranno decisive. I medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni e sarà necessario attendere l’evoluzione del quadro clinico per poter avere una valutazione precisa.

Il bambino, secondo le prime informazioni, si trovava al Centro Vacanze insieme alla famiglia, residente nel circondario. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto è intervenuta la Polizia Civile, che sta svolgendo tutti gli accertamenti necessari per chiarire cosa sia accaduto e ricostruire con precisione ogni fase dell’episodio. Come di prassi in casi di questo tipo, sarà aperta un’indagine della magistratura per verificare eventuali responsabilità e omissioni e accertare se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza.

Leggi il comunicato stampa della Polizia Civile



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