SAN MARINO Cailungo: si ribalta col tagliaerba, senza conseguenze. Interviene la Polizia Civile

Brutta avvenuta per un sammarinese che in tarda mattinata stava tagliando l'erba del prato, vicino strada Turritella, a Borgo Maggiore. Per cause in corso di accertamento, il trattorino si è ribaltato, finendo in un fosso al lato del campo. Nessuna conseguenza per l'uomo, ma la Polizia civile è intervenuta per recuperare il mezzo.

