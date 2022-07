Dal cruscotto Iss emergono i dati del fine settimana (16 e 17 luglio). Solo tre i nuovi positivi a San Marino, quattro i guariti. In totale i positivi attivi salgono di poco a 582, 572 dei quali al domicilio; infatti, i ricoverati scendono a 10, nessuno in terapia intensiva. Sfortunatamente si registra un decesso nel weekend, arrivando a 117 morti in territorio.