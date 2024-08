Caldo: turista americano colto da malore, soccorso da Gendarmeria e 118

Attimi di tensione nel primo pomeriggio, lungo il sentiero tra la Seconda e la Terza torre. Un turista di nazionalità americana di 67 anni, in visita a San Marino con alcuni parenti, ha avuto un malore e si è accasciato al suolo.

Sono stati chiamati i soccorsi ed è intervenuta la Gendarmeria che poi ha dato le indicazioni utili ai sanitari del 118 per raggiungere il turista. Essendo l'uomo piuttosto corpulento, non semplice il trasporto in barella fino alla Seconda torre dove c'era un'ambulanza che l'ha portato in pronto soccorso.

Pare che il malore sia stato causato da un colpo di calore, associato ad altri fattori di rischio. Grazie alle cure prestate il turista si è rapidamente ripreso ed è stato dimesso.