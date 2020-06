Calunnia, condannato dipendente PA

Conclusa ieri in tribunale con una condanna a 10 mesi, con pena sospesa, per calunnia la vicenda del dipendente pubblico di 57 anni di Borgo che con una lettera aveva segnalato mobbing- poi rivelatosi infondato- da parte della dirigente dell'Ufficio filatelico e Numismatico, presso il quale era impiegato. Le accuse si rivelarono infondate ed a quel punto fu la dirigente a querelare, per diffamazione e calunnia. Per il primo capo d'imputazione è stato deciso il non luogo a procedere, per il secondo è stato condannato. il giudice ha condannato anche l'imputato al risarcimento del danno da liquidare in sede civile, fissando una provvisionale di 5 mila euro.