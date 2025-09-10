TV LIVE ·
Camion si ribalta nella rotonda a Borgo Maggiore

Il mezzo pesante stava effettuando la curva per scendere ad Acquaviva quando è finito sul fianco. Ferito il conducente

10 set 2025
Un mezzo pesante si è ribaltato verso le 14:00 lungo la Superstrada a Borgo Maggiore. Il camion, che conteneva grosse balle di carta da riciclare, stava effettuando in discesa la rotonda che porta verso Acquaviva quando l'autista ha perso il controllo finendo col mezzo sul fianco. 

Sul posto sono rapidamente intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della sezione Antincendio della Polizia Civile per i rilievi. L'uomo è stato portato in pronto soccorso per accertamenti con ferite non gravi. 

L'incidente ha avuto ripercussioni sulla viabilità in salita, con lunghe code di veicoli per circa un'ora.




