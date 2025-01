Camion si scontra con Volkswagen sulla Sottomontana: strada chiusa per diverse ore

Nel video le immagini dell'incidente

Contrariamente a quanto riportato nella prima ricostruzione emergono nuovi particolari sull'incidente di oggi pomeriggio alla Sottomontana. Pare infatti che il camion, una volta raggiunto lo stop alla rotonda per Murata, abbia avuto dei problemi al sistema dei freni: la conducente della Volkswagen Polo targata San Marino vedendo arretrare il mezzo ha tentato di spostarsi in retromarcia. Manovra resa però difficile dato il numero di auto che stavano sopraggiungendo. L'autista del camion a quel punto è sceso del mezzo e avvisato le persone a bordo delle auto di scendere.

Erano passate le 15.30. Sul posto la Sezione Antincendio della Polizia Civile per rimuovere i mezzi. La strada è chiusa per diverse ore, traffico deviato a San Giovanni. Sul posto il 118 per soccorrere i conducenti, con ferite di lieve entità.