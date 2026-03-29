TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:00 Marco Pasolini: "Contro Andorra, cercheremo di fare risultato" 12:06 Medri: "Per il Ravenna calo fisiologico dopo una grande partenza. Il Forlì gioca e raccoglie troppo poco" 09:55 Caso Pierina, Dassilva temeva che Manuela Bianchi lo volesse incastrare 07:37 Lavori ingresso San Marino RTV, RF: "Si ruspa di brutto e fa niente se il monte è patrimonio UNESCO" 07:26 Centri estivi 2026: boom di iscrizioni, nuove sedi per rispondere alla domanda
  1. Home
  2. News
  3. Cronaca

Camper rimane incastrato nell'autolavaggio, ingenti i danni

29 mar 2026
Il video del camper incastrato
Il video del camper incastrato

Incidente alla stazione di servizio Amici di Falciano. Nella notte fra il 28 e il 29 marzo, attorno alle 3, un camper con targa italiana è rimasto incastrato al centro di un autolavaggio, creando ingenti danni. Sul posto è intervenuta la Gendarmeria, che ha prontamente segnalato l'accaduto ai proprietari. La giovane guidatrice del mezzo non ha riportato lesioni. L'autolavaggio, del valore di circa 140.000 euro, è andato distrutto. Per la rimozione del camper sarà necessario l'intervento di mezzi idonei che provvederanno anche alla riparazione dei danni. 

IL VIDEO DELLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA




Foto Gallery

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cronaca