FALCIANO Camper rimane incastrato nell'autolavaggio, ingenti i danni

Camper rimane incastrato nell'autolavaggio, ingenti i danni.

Incidente alla stazione di servizio Amici di Falciano. Nella notte fra il 28 e il 29 marzo, attorno alle 3, un camper con targa italiana è rimasto incastrato al centro di un autolavaggio, creando ingenti danni. Sul posto è intervenuta la Gendarmeria, che ha prontamente segnalato l'accaduto ai proprietari. La giovane guidatrice del mezzo non ha riportato lesioni. L'autolavaggio, del valore di circa 140.000 euro, è andato distrutto. Per la rimozione del camper sarà necessario l'intervento di mezzi idonei che provvederanno anche alla riparazione dei danni.

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