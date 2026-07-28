ATTACCO IMPROVVISO Cane di piccola taglia azzannato a morte in piazzale Nazioni Unite La vittima è Tea, una cagnolina di 15 anni. L’altro cane si sarebbe sfilato il collare; Apas parla di un incidente. La consigliera Michela Pelliccioni richiama alla gestione responsabile delle razze più impegnative.

Cane di piccola taglia azzannato a morte in piazzale Nazioni Unite.

Un cane di piccola taglia è stato azzannato a morte da un altro cane — un meticcio, stando ad alcune testimonianze — lunedì sera in piazzale Nazioni Unite, a San Marino Città. L’animale aggressore, secondo i presenti, potrebbe essersi sottratto al controllo del proprietario sfilandosi il collare.

La cagnolina, Tea, aveva 15 anni e si trovava a passeggio con la proprietaria, residente in via Gino Giacomini. L’attacco è stato improvviso e, dopo alcuni minuti d’agonia, per l’animale non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti la pattuglia infortunistica della Polizia civile e il servizio veterinario. Al momento non risulterebbero denunce formalmente presentate alle forze dell’ordine.

A raccontare l’accaduto sui social è stata la consigliera indipendente Michela Pelliccioni, secondo cui sarebbe il momento di "riflettere sulla detenzione di certe razze, che per indole e capacità lesiva devono essere gestite da mani e persone esperte". Pelliccioni ha inoltre rivolto un ringraziamento a un ragazzo che ha assistito la proprietaria del cane, profondamente scossa dopo l’aggressione.

“Purtroppo è stato un incidente, del tutto colposo e accidentale”, afferma la presidente Apas, Emanuela Stolfi che parla di un cane portato regolarmente al guinzaglio e che non richiedesse l'uso della museruola. Di certo da qui in avanti, dopo aver manifestato un istinto predatorio verso piccoli animali, il cane dovrà essere condotto con una pettorina più sicura e con maggior accortezza da parte del proprietario. L’Apas ha infine espresso la propria vicinanza alla famiglia di Tea, la cui cagnolina è stata uccisa nell’attacco.



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