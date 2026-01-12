Cane ucciso nel recinto a Vergiano, si indaga su una possibile predazione Il ritrovamento domenica mattina in via Rodella. Nessuna certezza sulle cause, ma i residenti indicano il lupo. A San Marino avvistati almeno quattro esemplari a Faetano.

È stato trovato domenica mattina nel cortile di casa, riverso a terra, e per lui non c’era ormai più nulla da fare. Un cane è stato azzannato a morte in via Rodella, a Vergiano, nell’entroterra riminese, all’interno di un recinto privato. La padrona dell'animale – adottato da un canile e insofferente a dormire all'interno dell'abitazione e del garage –, riferisce di non aver sentito rumori sospetti durante la notte. Al momento non ci sono elementi oggettivi per chiarire le cause dell’aggressione.

Tuttavia, secondo alcuni residenti del quartiere 11, il principale sospetto ricade sul lupo, già segnalato in passato per predazioni di animali d’affezione nella zona e segnalato anche sabato sera nella frazione Borgo dei Ciliegi, sulla Marecchiese. “Hanno chiamato la Forestale, che non ha potuto raccogliere la denuncia in assenza di un reato, consigliando però di richiedere un certificato veterinario”, racconta un vicino di casa.

Intanto continuano gli avvistamenti anche a San Marino. A ridosso dell’Epifania e dopo l’abbondante nevicata che ha interessato il Titano e la Romagna, almeno quattro lupi sono stati ripresi in un campo a Monte Pulito, nel Castello di Faetano. Un altro video, girato nella stessa area e diffuso sui social, mostra un lupo che, spaventato dal passaggio di un’auto, si rifugia ai margini della carreggiata.

Nei giorni scorsi è arrivato anche il comunicato della sezione romagnola della Confederazione italiana agricoltori, che segnala continue predazioni e attacchi di lupo “in diverse zone del territorio, dalle colline alla pianura: dal riminese, dove la pressione è molto alta, al cesenate, fino alle aree di San Pietro in Vincoli e Ducenta nel ravennate, comprese zone non strettamente rurali”. La Cia chiede l’adozione di forme di intervento per la gestione e il contenimento della specie.

Nel video i due avvistamenti a Faetano (San Marino)

