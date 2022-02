Cani avvelenati: altre 2 casi segnalati per la stessa giornata, animali salvi Dal medico veterinario Roberta Gai alcuni consigli su come comportarsi in questi casi

Le ultime segnalazioni sono arrivate all'Apas nelle scorse ore: altri due cani avvelenati a Monte Cerreto e fortunatamente salvi. I fatti si riferiscono tutti alla giornata di mercoledì 9 febbraio. Sale così a sette il numero di animali che hanno ingerito bocconi avvelenati di cui due morti nel giro di una decina di minuti e uno ancora disperso. Per non contare le possibili vittime tra gli animali selvatici, aggiunge l'Apas che porterà avanti le azioni necessarie per individuare i colpevoli.

L'Associazione spiega che l'unica zona al momento interessata è Monte Cerreto e torna ad appellarsi al Tribunale affinché faccia piena luce e dia il giusto risalto alla vicenda. Intanto, dai medici veterinari una serie di consigli per salvare il proprio amico animale. Il fattore più importante, spiegano, è la tempestività. L'altra azione fondamentale è prestare attenzione al cane e all'ambiente circostante.

Nel servizio, l'intervista a Roberta Gai (medico veterinario)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: